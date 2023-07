Le Festival des Soeurs-ciers Chambourg-sur-Indre, 16 septembre 2023, Chambourg-sur-Indre.

Chambourg-sur-Indre,Indre-et-Loire

Au cœur d’un univers doux, joyeux et généreux, découvrez l’expression des corps, des êtres avec différents artistes, pendant des ateliers individuels ou en groupe.Et venez partager de délicieux instants en musique lors d’un concert méditatif pour petits et grands..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In the heart of a gentle, joyful and generous universe, discover the expression of bodies and beings with different artists, during individual or group workshops, and share delicious musical moments during a meditative concert for young and old.

En el corazón de un universo apacible, alegre y generoso, descubra la expresión de los cuerpos y los seres con diferentes artistas, durante talleres individuales o en grupo, y venga a compartir deliciosos momentos musicales durante un concierto meditativo para grandes y pequeños.

Entdecken Sie in einem sanften, fröhlichen und großzügigen Universum den Ausdruck des Körpers und des Wesens mit verschiedenen Künstlern in Einzel- oder Gruppenworkshops und teilen Sie köstliche Momente mit der Musik bei einem meditativen Konzert für Groß und Klein.

