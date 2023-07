Feu d’artifice Chambourg-sur-Indre, 22 juillet 2023, Chambourg-sur-Indre.

Chambourg-sur-Indre,Indre-et-Loire

Venez admirer le spectacle pyromélodique qui embrasera le ciel étoilé de Chambourg-sur-Indre….

2023-07-22 fin : 2023-07-22 00:00:00. EUR.

Chambourg-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and admire the pyromelodic show that will set the starry sky of Chambourg-sur-Indre ablaze…

Venga a admirar el espectáculo piromelódico que hará arder el cielo estrellado de Chambourg-sur-Indre…

Bewundern Sie das Feuerwerksspektakel, das den Sternenhimmel über Chambourg-sur-Indre in Flammen setzen wird…

Mise à jour le 2023-07-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire