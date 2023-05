Visite guidée du Désert de Retz Au bout de l’allée Frédéric Passy, 27 mai 2023, Chambourcy.

Accompagné par une guide-conférencière de l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine, partez en balade commentée du Désert de Retz !.

2023-05-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-27 16:30:00. EUR.

Au bout de l’allée Frédéric Passy Entrée du Désert de Retz

Chambourcy 78240 Yvelines Île-de-France



Accompanied by a guide-lecturer from the Saint Germain Boucles de Seine Intercommunal Tourist Office, go on a guided tour of the Désert de Retz!

Acompañado por un guía de la Oficina Intermunicipal de Turismo de Saint Germain Boucles de Seine, realice una visita guiada por el Désert de Retz

Begleitet von einer Fremdenführerin und Referentin des Office de Tourisme Intercommunal Saint Germain Boucles de Seine begeben Sie sich auf einen kommentierten Spaziergang durch die Wüste von Retz!

Mise à jour le 2023-03-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine