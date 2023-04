Marché de Chambourcy Rue de Gramont, 1 janvier 2023, Chambourcy.

Tous les mercredis matins les producteurs de Chambourcy et ses alentours, vous font découvrir leurs produits. Venez-vous régaler avec des fruits et légumes de saison..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Rue de Gramont

Chambourcy 78240 Yvelines Île-de-France



Every Wednesday morning the producers of Chambourcy and its surroundings, make you discover their products. Come feast with seasonal fruits and vegetables.

Todos los miércoles por la mañana, los productores de Chambourcy y sus alrededores, te hacen descubrir sus productos. Venga a deleitarse con frutas y verduras de temporada.

Jeden Mittwochmorgen lassen Sie die Produzenten von Chambourcy und Umgebung ihre Produkte entdecken. Kommen Sie mit Obst und Gemüse der Saison.

Mise à jour le 2021-08-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine