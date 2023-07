41ème Randonnée des tourtous Chamboulive, 14 juillet 2023, Chamboulive.

Chamboulive,Corrèze

Circuits pédestres : 22/15 et 9 km – Circuits vélo-route : 90/70 et 45 km – Circuits VTT : 45 et 20 km – Inscriptions et départ à partir de 6h30 – Salle des fêtes – Tarifs : 6 € pour les licenciés FFCT et FFPR – 8 € non licenciés – 4 € pour les 13/18 ans – Enfant de moins de 13 ans gratuit – Tourtous myrtilles, rillettes ou nature à votre retour -.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Walking circuits: 22/15 and 9 km – Bike-road circuits: 90/70 and 45 km – Mountain bike circuits: 45 and 20 km – Registration and departure from 6.30 am – Salle des fêtes – Prices: 6 ? for FFCT and FFPR licence holders – 8 ? for non-licence holders – 4 ? for 13/18 year olds – Children under 13 free – Blueberry, rillettes or plain tourtous on your return –

Rutas a pie: 22/15 y 9 km – Rutas en bicicleta de carretera: 90/70 y 45 km – Rutas en bicicleta de montaña: 45 y 20 km – Inscripción y salida a partir de las 6.30 h – Salle des fêtes – Precios: 6 € para los titulares de licencia FFCT y FFPR – 8 € para los no titulares de licencia – 4 € para los 13/18 años – Menores de 13 años gratis – Tourtous arándanos, rillettes o llano a la vuelta –

Fußwege: 22/15 und 9 km – Radwege: 90/70 und 45 km – Mountainbikewege: 45 und 20 km – Einschreibung und Abfahrt ab 6:30 Uhr – Festsaal – Preise: 6 ? für FFCT- und FFPR-Lizenznehmer – 8 ? ohne Lizenz – 4 ? für 13/18-Jährige – Kinder unter 13 Jahren kostenlos – Tourtous Myrtilles, Rillettes oder Natur bei Ihrer Rückkehr –

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze