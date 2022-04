Chamboule Touthéâtre – Mystère au grand hôtel Saint-Blimont Saint-Blimont Catégories d’évènement: Saint-Blimont

Saint-Blimont Somme Saint-Blimont 5 5 5 Un drame a eu lieu au laboratoire de Bakerville. Le regretté professeur Oliver travaillait sur une formule confidentielle.

Le coupable a trouvé refuge au Grand Hôtel. L’établissement prestigieux va devenir le théâtre d’une étrange affaire. Qui dissimule son identité ? Qui court un grand danger ? Qui sera la prochaine victime ?

Le spectateur, témoin du mystère, devra résoudre l’enquête.

Marionnette – à partir de 6 ans – Durée 45 minutes bonjour@baiedesomme3vallees.fr +33 7 88 27 47 10 https://www.baiedesomme3vallees.fr/ Un drame a eu lieu au laboratoire de Bakerville. Le regretté professeur Oliver travaillait sur une formule confidentielle.

Le coupable a trouvé refuge au Grand Hôtel. L’établissement prestigieux va devenir le théâtre d’une étrange affaire. Qui dissimule son identité ? Qui court un grand danger ? Qui sera la prochaine victime ?

Le spectateur, témoin du mystère, devra résoudre l’enquête.

bonjour@baiedesomme3vallees.fr +33 7 88 27 47 10 https://www.baiedesomme3vallees.fr/

