Le séjour Nature Cévennes « à la découverte du développement durable » se déroulera du 7 au11 aout avec un groupe de 12 jeunes de 10 à 14 ans. Ils seront hébergés au centre de séjour de Chausse (Armée du Salut), à Chamborigaud.

Le séjour porte plusieurs objectifs : – d’abord, un objectif de sensibilisation au développement durable : dans un environnement de pleine nature, à travers la vie quotidienne, l’alimentation (en gestion libre), le rythme des vacances, les jeunes seront immergés pendant une semaine dans une expérience de vie collective respectueuse de l’environnement. Le travail des animateurs sera bien, par leurs discours et leurs pratiques, mais aussi à travers des temps de débats organisés, de permettre aux jeunes une prise de conscience en faveur de la transition écologique. le second objectif est la découverte de l’environnement, à travers des activités d’observation, de balade, et sportives. Les jeunes acquièreront des connaissances environnementales et développeront leur curiosité scientifique. Enfin, notre troisième objectif est bien sûr la mobilisation de savoir-être et de savoir-faire (curiosité, capacité d’apprentissage, écoute, expression) nécessaires à la réussite éducative. Quelques exemples d’activités : balade de découverte du milieu, tir à l’arc, sarbacane et flu-flu, à la découverte de la rivière, ateliers courses et cuisine écolo, grands jeux nature. De façon transverse, le séjour vise aussi à préparer l’entrée en sixième puisque nous souhaitons réunir de futurs collégiens et des collégiens actuels. Pour finir, comme tout séjour initié par LMC, celui-ci a pour ambition de favoriser l’exercice de la citoyenneté des jeunes ainsi que leur socialisation par la vie collective.

