Randonnée accompagnée avec le club de Saint-Jouvent Chamboret Catégories d’Évènement: Chamboret

Haute-Vienne Randonnée accompagnée avec le club de Saint-Jouvent Chamboret, 27 janvier 2024 13:30, Chamboret. Chamboret,Haute-Vienne Boucle de la Vécau, 9 km, 3h. RDV à 13h école de Saint-Jouvent ou 13h30 parking mairie Chamborêt..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 16:30:00. EUR. Chamboret 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Boucle de la Vécau, 9 km, 3h. RDV 1pm Saint-Jouvent school or 1.30pm Chamborêt town hall parking lot. Circuito de Vécau, 9 km, 3h. Punto de encuentro a las 13h en la escuela de Saint-Jouvent o a las 13h30 en el aparcamiento del ayuntamiento de Chamborêt. Boucle de la Vécau, 9 km, 3 Stunden. RDV um 13 Uhr Schule von Saint-Jouvent oder 13:30 Uhr Parkplatz Rathaus Chamborêt. Mise à jour le 2023-12-04 par OT Monts du Limousin Détails Heure : 13:30 Catégories d’Évènement: Chamboret, Haute-Vienne Autres Code postal 87140 Adresse Ville Chamboret Departement Haute-Vienne Lieu Ville Chamboret Latitude 46.0055 Longitude 1.13651 latitude longitude 46.0055;1.13651

Chamboret Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamboret/