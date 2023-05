Spectacle de Chevaux et Rapaces CHÂTEAU DE CHAMBORD, 18 mai 2023, ticketsvenue_address.

Spectacle de Chevaux et Rapaces CHÂTEAU DE CHAMBORD. Un spectacle à la date du 2023-05-18 à 16:00 (2023-05-18 au ). Tarif : 17.7 à 29.2 euros.

Le billet « forfait » comprend la visite du château et le spectacle chevaux et rapaces.Château ouvert tous les jours, de 9h à 18h.Dernier accès 1/2h avant la fermeture du château.Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Ces entrées seront délivrées directement au château de Chambord, au point de contrôle.Entrée gratuite pour les 18-25 ans ressortissants de l’Union Européenne : entrée à retirer en billetterie sur présentation d’un justificatif.SPECTACLE DE CHEVAUX ET RAPACES17.70€ par adulte – 14.20€ de 5 à 17 ans – Spectacle gratuit pour les moins de 5 ans sur les genoux des parents (billet gratuit à retirer sur place).Billet jumelé adulte château-jardins + spectacle : 29.20€. Place assise non numérotée, gradins abrités. Afin de faciliter l’accès des spectateurs en toute sérénité, nous vous invitons à vous présenter 30 minutes avant l’heure du spectacle indiquée sur votre billet.Dans les écuries du maréchal de Saxe, le public embarque pour une grande cavalcade au rythme des chevaux. Des rapaces viennent frôler les épaules des visiteurs et le spectacle les plonge dans l’ambiance de la cour de François Ier : son règne n’a plus de secret pour eux. Ce spectacle, en six tableaux, est produit Pégase Production. Le texte et la mise en scène sont de Taïra Boré. La scénographie revient à Frédéric Sagot, sur une musique originale de Patrick Morin. L’acteur, réalisateur et scénariste Jacques Weber nous a fait l’honneur et l’amitié d’être la voix du narrateur. Domaine national de Chambord Domaine national de Chambord

Votre billet est ici

CHÂTEAU DE CHAMBORD CHAMBORD DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD Loir-et-Cher

17.7

EUR17.7.

Votre billet est ici