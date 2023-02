Aux portes de l’Aventure Chambon Village, 13 août 2023, Maudeuil.

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

Chambon Village Le Chambon, 16220 Eymouthiers Maudeuil 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine

Envie de découvrir de nouvelles activités et d’explorer un site exceptionnel d’une manière complètement inédite ?

Viens nous rejoindre sur ce séjour qui te proposera de vivre des sensations fortes, notamment avec une sortie en spéléologie au coeur des grottes du Périgord ! Equipé(e) d’un casque, lampe frontale et combinaison et accompagné(e) d’un Moniteur Breveté d’État, tu arpenteras les cavités souterraines, les grottes ou tunnels en toute sécurité.

Une découverte enrichissante et saisissante du monde souterrain et de sa faune et sa flore.Tu pourras également pratiquer l’escalade et dépasser tes limites sur un superbe spot naturel qui offre des voies jusqu’à 13 mètres de haut, toujours bien encadré(e) avec ton Moniteur diplômé d’État ; si le temps n’est pas clément,alors une salle sera à disposition pour pratiquer l’activité quand même !

Sur le site spécialement dédié aux vacances de Chambon tu pourras également pratiquer de nombreuses autres activités qui te mettront au challenge tout en te permettant de faire de nouvelles rencontres !

Les activités aquatiques te permettront de te rafraîchir et de profiter de la chaleur estivale tout en t’amusant. Tu feras également de l’accrobranche et de la tyrolienne dans un superbe parc prévu à cet effet où tu pourras pratiquer l’activité en toute sécurité et de manière encadrée.

Tu seras accueilli(e) dans un superbe domaine spécialement conçu pour te faire passer les meilleures vacancespossible ! Les animateurs ne manqueront pas de te proposer de nombreuses activités et veillées qu’ils auront euxmêmes concoctées.

Nous sommes impatients de te retrouver cet été sur cette colonie de vacances au Chambon pour te faire vivre une expérience incroyablement intense !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T08:00:00+02:00

2023-08-19T20:00:00+02:00

