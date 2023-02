Escapade Sportive Chambon Village, 30 juillet 2023, Maudeuil.

Escapade Sportive 30 juillet – 5 août Chambon Village

599

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap auditif;handicap visuel hi;vi

Chambon Village Le Chambon, 16220 Eymouthiers Maudeuil 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine

Envie d’aventure, de sport et de découverte ? Direction les portes du Périgord pour une colo de folie !

Chacun pourra vivre des activités variées encadrées par des professionnels sur le superbe site de Chambon, sa rivière et la nature qui l’entoure ! Tu pourras également tester ton agilité lors d’une séance d’escalade en pleine nature. Sur un site naturel, en baudrier et encordé, tu pourras gravir différentes voies adaptées à ton niveau (débutant comme confirmé). Une belle balade en canoë et des baignades te permettront de te rafraîchir et de profiter de la chaleur estivale !

Tu feras de l’accrobranche dans un superbe parc prévu à cet effet où tu pourras pratiquer l’activité en toute sécurité et de manière encadrée avec ton Moniteur Breveté d’État. Tu auras également accès 2 fois dans la semaine à la station Chambon qui te proposera un immense panel d’activités que tu pourras pratiquer selon tes envies, toujours encadré(e) et en toute sécurité bien entendu !

Tu seras accueilli(e) dans un superbe domaine spécialement conçu pour te faire passer les meilleures vacances possibles !

Les animateurs ne manqueront pas de te proposer de nombreuses activités et veillées qu’ils auront eux-mêmes concoctées. Nous sommes impatients de te retrouver cet été sur cette colonie de vacances à Chambon pour te faire vivre une expérience incroyablement intense !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T08:00:00+02:00

2023-08-05T20:00:00+02:00

