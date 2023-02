Permis Vélo en Charente Chambon Village, 23 juillet 2023, Maudeuil.

Permis Vélo en Charente 23 – 29 juillet Chambon Village

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap auditif;handicap visuel hi;vi

Chambon Village Le Chambon, 16220 Eymouthiers Maudeuil 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine

Tu veux venir apprendre à faire du vélo en bénéficiant des conseils d’un professionnel ? Alors ce séjour est fait pour toi !

Viens nous rejoindre sur ce séjour qui te proposera de vivre des sensations fortes et surtout d’apprendre à manier un vélo comme personne ! Grâce à ce séjour et au programme «Savoir Rouler», tu évolueras et progresseras sur ce site agréé par l’État. Tu pourras apprendre à faire du vélo en toute sécurité et maîtriser les essentiels de la circulation (sensibilisation au

code de la route). Grâce à 3 séances de vélo-VTT, sur une piste équipée et adaptée, tu découvriras les règles de la circulation et mémoriseras les panneaux de signalisation. Lors des différentes séances, tu apprendras à manier ton vélo par le jeu. Tu pourras alors gagner en autonomie dans le but de circuler sur la route en toute sécurité. Nous te fournirons le vélo, le casque et le gilet jaune. Tu pourras aussi pratiquer sur place du tir à l’arc, de l’accrobranche et assouvir ton envie de sensations avec une descente en tyrolienne !

L’équipe d’animation te proposera un programme d’activités avec des grands jeux, des veillées et 1 chasse au trésor qu’ils auront eux-mêmes préparés en plus d’une sortie piscine.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T08:00:00+02:00

2023-07-29T20:00:00+02:00

Croq’ Vacances