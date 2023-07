« Au long du ruisseau Saint Martial », Chambon-sur-Voueize, 16 septembre 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

« Au long du ruisseau Saint Martial », un circuit à pied et en voiture

pour suivre le trajet de ce petit ruisseau, parfois fougueux, pour comprendre comment il a pu protéger, dans le passé, le site du château des princes de Combraille. L’occasion aussi d’évoquer le travail des laveuses qui utilisaient son eau.

Durée 2h30 à 3h – chaussures fermées – covoiturage

RV parking de la médiathèque : observation du paysage. Puis transport covoituré jusqu’à la source du ruisseau (1.7km), puis à un panorama sur son val profond (0.7km). Descente vers le site de l’église saint Martial à pied (270m), ou en voiture (1.3km). Retour au parking de la médiathèque en suivant globalement le ruisseau (500m). Récupération des voitures..

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« Au long du ruisseau Saint Martial », a tour on foot and by car

to follow the course of this small, sometimes fiery stream, and understand how it once protected the site of the castle of the princes of Combraille. It’s also an opportunity to recall the work of the washerwomen who used its water.

Duration 2h30 to 3h ? closed shoes – carpooling

RV at the media library parking lot: observation of the landscape. Carpool to the source of the stream (1.7km), then to a panorama of its deep valley (0.7km). Descend to the Saint Martial church site on foot (270m), or by car (1.3km). Return to the media library parking lot, broadly following the stream (500m). Collection of cars.

« Au long du ruisseau Saint Martial », un recorrido a pie y en coche

para seguir el curso de este pequeño arroyo, a veces ardiente, y comprender cómo, en el pasado, protegía el emplazamiento del castillo de los príncipes de Combraille. También es la ocasión de recordar el trabajo de las lavanderas que utilizaban sus aguas.

Duración de 2h30 a 3h ? zapatos cerrados – coche compartido

Punto de encuentro en el aparcamiento de la mediateca: observación del paisaje. A continuación, viaje en coche compartido hasta el nacimiento del arroyo (1,7 km), seguido de una vista panorámica de su profundo valle (0,7 km). Descenso hasta el emplazamiento de la iglesia de San Marcial a pie (270 m), o en coche (1,3 km). Regreso al aparcamiento de la mediateca, generalmente siguiendo el arroyo (500 m). Recogida de coches.

« Au long du ruisseau Saint Martial », ein Rundgang zu Fuß und mit dem Auto

um den Weg dieses kleinen, manchmal reißenden Baches zu verfolgen und zu verstehen, wie er in der Vergangenheit den Standort des Schlosses der Prinzen von Combraille schützen konnte. Bei dieser Gelegenheit können Sie sich auch über die Arbeit der Waschfrauen informieren, die das Wasser der Burg nutzten.

Dauer: 2,5 bis 3 Stunden – geschlossene Schuhe – Fahrgemeinschaften

RV Parkplatz der Mediathek: Beobachtung der Landschaft. Dann Transport in Fahrgemeinschaften zur Quelle des Baches (1,7 km), dann zu einem Panorama über sein tiefes Tal (0,7 km). Abstieg zum Ort der Kirche Saint Martial zu Fuß (270m) oder mit dem Auto (1,3km). Rückkehr zum Parkplatz der Mediathek, wobei Sie im Wesentlichen dem Bach folgen (500m). Rückgabe der Autos.

