Balade contée musicale Chambon-sur-Voueize, 20 juillet 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Tout, au bord des chemins, est prétexte à une histoire alors laissez-vous emporter, dans le village de Chambon-sur-Voueize, au rythme des mots de la conteuse Sandrine Gniady..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Everything along the way is a pretext for a story, so let yourself be carried away to the rhythm of the words of storyteller Sandrine Gniady in the village of Chambon-sur-Voueize.

Todo a lo largo del camino es un pretexto para una historia, así que déjese llevar al ritmo de las palabras de la narradora Sandrine Gniady en el pueblo de Chambon-sur-Voueize.

Alles am Wegesrand ist ein Vorwand für eine Geschichte. Lassen Sie sich also im Dorf Chambon-sur-Voueize vom Rhythmus der Worte der Erzählerin Sandrine Gniady mitreißen.

