Brocante, 4 juin 2023, Chambon-la-Forêt.

La commune de Chambon-la-Forêt organise son vide grenier.

Retrouvez sur place des manèges, une buvette et de la restauration sur place..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . 3.5 EUR.

Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire



The commune of Chambon-la-Forêt organizes its garage sale.

Find on the spot rides, a refreshment bar and catering on the spot.

El municipio de Chambon-la-Forêt organiza su venta de garaje.

Encontrarás atracciones, un bar de refrescos y comida in situ.

Die Gemeinde Chambon-la-Forêt organisiert ihren Flohmarkt.

Finden Sie vor Ort Karussells, eine Bar und Essensstände.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT GRAND PITHIVERAIS