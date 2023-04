Randonnée pédestre Chambon-la-Forêt Chambon-la-foret Catégorie d’Évènement: Chambon-la-Forêt Randonnée pédestre Chambon-la-Forêt, 7 mai 2023, Chambon-la-foret. Randonnée pédestre Dimanche 7 mai, 08h00 Chambon-la-Forêt L’association Musikachambon organise une randonnée pédestre au profit de l’école de musique La Pastorale.

3 parcours : 8, 13 et 16 kilomètres et balisés en forêt d’Orléans.

Pot de l’amitié en arrivant. Chambon-la-Forêt Route de Rilly, Chambon-la-foret Chambon-la-foret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T08:00:00+02:00 – 2023-05-07T09:30:00+02:00

