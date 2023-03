Randonnée pédestre Chambon-la-Forêt Chambon-la-foret Catégorie d’Évènement: Chambon-la-Forêt

Randonnée pédestre Chambon-la-Forêt, 26 mars 2023, Chambon-la-foret. Randonnée pédestre Dimanche 26 mars, 08h00 Chambon-la-Forêt Le comité des fêtes de Nancray-sur-Rimarde organise une randonnée pédestre en forêt d’Orléans.

3 circuits sont possibles : 6 kms, 11 kms et 14 kms avec ravitaillement.

La randonnée sera suivie d’un buffet froid avec un apéritif offert par le comité des fêtes. le buffet aura lieu dans la salle des fêtes de Nancray-sur-Rimarde.

Les départs se font de 8h à 10h.

Sur inscription. Chambon-la-Forêt Route de Rilly, Chambon-la-foret Chambon-la-foret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T08:00:00+02:00 – 2023-03-26T10:00:00+02:00

