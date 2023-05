Feu d’artifice et bal 3 Place du 11 Novembre Catégories d’évènement: Chambon

Indre-et-Loire

Feu d’artifice et bal 3 Place du 11 Novembre, 13 juillet 2023, Chambon. le 13 juillet 2023 : retraite aux flambeaux, feu d’artifices, bal gratuit en extérieur.

Le 14 juillet 2023 : repas champêtre (sur réservation), à partir de 16h jeux pour les enfants organisé par le conseil municipal..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 18:00:00. EUR.

3 Place du 11 Novembre

Chambon 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



july 13, 2023: torchlight procession, fireworks, free outdoor ball.

July 14, 2023: country-style meal (reservation required), from 4:00 pm games for children organized by the city council. 13 de julio de 2023: desfile de antorchas, fuegos artificiales, baile gratuito al aire libre.

14 de julio de 2023: comida campestre (previa reserva), a partir de las 16:00 horas juegos para niños organizados por el ayuntamiento. am 13. Juli 2023: Fackelzug, Feuerwerk, kostenloser Tanz im Freien.

Am 14. Juli 2023: ländliches Essen (mit Reservierung), ab 16 Uhr Spiele für Kinder, die vom Gemeinderat organisiert werden. Mise à jour le 2023-05-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

