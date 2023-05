Après-midi du Patrimoine Lieu-dit Le Cormier, 17 juin 2023, Chambon.

Visite des ruches et animation sur les abeilles par Bernard Devineau, apiculteur. Sur réservation..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . 5 EUR.

Lieu-dit Le Cormier

Chambon 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit of the hives and animation on bees by Bernard Devineau, beekeeper. On reservation.

Visita de las colmenas y animación sobre las abejas por Bernard Devineau, apicultor. Con reserva previa.

Besuch der Bienenstöcke und Animation über Bienen von Bernard Devineau, Imker. Mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-05-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire