Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Dans ta valise » de la cie Rêve Général.

Spectacle à partir de 3 ans.

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Dans ta valise » de la compagnie Rêve Général.

Conte musical et marionnettique, Dans ta valise parle d’exil, d’accueil, d’échange et d’amitié.

On y suit Yumna, une jeune fille qui vient du pays du sable et arrive à l’école du pays de la neige. Elle n’a pas de cartable, seulement une valise dans laquelle il y a toute son histoire…

Tout sera différent maintenant dans la vie de Yumna, mais elle pourra compter sur Zoé, sa nouvelle copine de classe.

À hauteur d’enfants , grâce à de petits univers qui se découvrent et s’illuminent , et grâce à deux marionnettes très attachantes et à une composition musicale jouée sur scène, Dans ta valise est un spectacle plein d’émotions, lumineux et joyeux sur la richesse de l’altérité. L’amitié aussi peut bien rentrer dans nos valises !

Durée : 35 minutes

Salle des fêtes du Moulin Neuf Place Jean Jacques Boitiaux Chambly 60230 Oise