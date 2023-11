Si vous voulez bien passer à table ? THEATRE CHARLES DULLIN, 12 décembre 2023, CHAMBERY.

Si vous voulez bien passer à table ? THEATRE CHARLES DULLIN. Un spectacle à la date du 2023-12-12 à 20:00 (2023-12-12 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

MALRAUX SCENE NATIONALE (L:1-1070745 / 1-1070746 / 2-1070747 / 3-1070748) présente : ce spectacle. Elle pensait à quoi la personne qui a inventé la tarte aux pommes ? À quel moment elle s’est dit « Tiens, je vais faire une pâte, y mettre des pommes et glisser le tout au four » ? Le point de départ, c’était sûrement l’envie de faire plaisir. Elle est bien là, l’analogie entre le théâtre et la cuisine : l’envie de donner, la joie de recevoir. Cette pièce, mise en scène par Grégory Faive, est un gourmand mélange entre rire et tendresse, une comédie culinaire nappée de musique « fait maison »… Tout public à partir de 10 ans .Parterre = placement libre assis.N° téléphone accès Personnes à Mobilité Réduite : 04 79 85 55 43 Si vous voulez bien passer à table ?

THEATRE CHARLES DULLIN CHAMBERY PLACE DU THEATRE Savoie

27.5

EUR27.5.

