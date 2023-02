CHAMBERY SAVOIE MONT-BLANC HANDBALL – SAISON 2022/2023 LE PHARE, 30 mars 2023 00:00, CHAMBERY.

CHAMBERY SAVOIE MONT-BLANC HANDBALL – SAISON 2022/2023 Chambéry Savoie Mont Blanc Handball. De 2023-03-30 à 2023-04-06 20:15. Tarif : 39.0 39.0 euros

LE PHARE CHAMBERY 73000 . CHAMBERY SAVOIE MONT-BLANC HANDBALLLiqui Moly Starligue – Saison 2022/2023Placement libre en tribune BELLEDONNE HAUTE (ne pas tenir compte des références de placement indiquées lors de la réservation)Attention, date et heure du match non contractuelles, susceptibles d’être modifiées. Il appartient à la personne qui achète le billet de se tenir informée des éventuels changements concernant la rencontre. Il est précisé que le client achète un match et non pas une date : aucune demande d’annulation, de remboursement et de duplicata de billets ne pourra être acceptée.Lors du contrôle d’accès électronique un justificatif devra impérativement être présenté (carte d’étudiant en cours de validité pour les étudiants, pièce d’identité pour les -18 ans, carte de demandeur d’emploi en cours de validité ou carte d’invalidité).Toute personne n’étant pas en mesure de justifier son tarif réduit se verra refuser l’accès au match ou devra s’acquitter du complément tarifaire..

