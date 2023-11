Fight – Impro SALLE JEAN RENOIR, 19 janvier 2024, CHAMBERY.

Fight – Impro SALLE JEAN RENOIR. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 7.8 à 13.8 euros.

Dans une parodie de combat de boxe, 2 comédiens improvisateurs aguerris s’affrontent dans des sketchs sans gants et sans merci. Le public donne les thèmes et votent pour le meilleur improvisateur à l’issu de chaque round. Les improvisateurs ont 12 rounds pour convaincre le public qui donne les thèmes et qui vote à la fin de chaque improvisation. Fight – Impro

SALLE JEAN RENOIR CHAMBERY 30 RUE NICOLAS PARENT Savoie

7.8

EUR7.8.

