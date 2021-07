Chambéry Place de Genève Chambéry, Savoie Chambéry By Wine Place de Genève Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Chambéry By Wine Place de Genève, 9 juillet 2021 18:00-9 juillet 2021 21:00, Chambéry. Vendredi 9 juillet, 18h00 Entrée libre https://vindesavoie.fr/ Chambéry by Wine ce n’est pas moins de cinq bars à vin éphémères, éparpillés dans toute la ville. Les vignerons seront derrière le comptoir, les musiciens partout ! Chambéry by Wine ce n’est pas moins de cinq bars à vin éphémères, éparpillés dans toute la ville à l’occasion de l’événement « Un été XXI avec les vignerons de Savoie ». Les vignerons seront derrière le comptoir, les musiciens partout ! Date : 9 juillet de 18:00 à 21:00

Où : Place de Genève, Place du Château, Place Saint-Léger, Hôtel de Ville et Place Métropole. Place de Genève 73000 73000 Chambéry Savoie vendredi 9 juillet – 18h00 à 21h00

Détails Heure : 18:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de Genève Adresse 73000 Ville Chambéry lieuville Place de Genève Chambéry