Evelyne Zou A Trouvé des Musiciens dans le Cadre de Femmes Sans Tabou MJC LE TOTEM. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:30 (2024-03-08 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

MJC LE TOTEM (PLATESV-R-2022-013233, 013309, 013310) PRESENTE Dans le cadre de Femmes sans tabou Chanson française pa-parfaite Cette année c’est Evelyne Zou et ses musiciens, qui seront de la partie. Faisant vibrer à l’unisson un humour décapant et poétique, entre son autodérision et son regard corrosif sur le monde, Evelyne Zou sait emballer un public en moins de temps qu’il n’en faut pour dire Zou ! C’est un spectacle ou un concert ? On ne sait pas trop… Mais on s’en fout très rapidement ! La MJC organise, sur le mois de Mars, la quatrième édition de Femmes sans Tabou. Avec un temps fort autour du 8 Mars. Ce rendez-vous se veut un temps pour mettre les femmes en avant, libérer la parole, questionner l’intimité mais aussi les relations Femme/Homme à la fois dans la sphère privée et dans l’espace public. Evelyne Zou Evelyne Zou

MJC LE TOTEM CHAMBERY 311, Fg Montmélian Savoie

