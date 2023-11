Let’s Talk About Sexism Dans le Cadre de Femmes Sans Tabou MJC LE TOTEM, 5 mars 2024, CHAMBERY.

Let’s Talk About Sexism Dans le Cadre de Femmes Sans Tabou MJC LE TOTEM. Un spectacle à la date du 2024-03-05 à 20:30 (2024-03-05 au ). Tarif : 6.8 à 6.8 euros.

MJC LE TOTEM (PLATESV-R-2022-013233 013309, 013310) PRESENTE Tout se passe sur un court de tennis. Une dizaine de textes sont scandés au rythme des balles et des services. Les mots fusent et un dialogue s’instaure entre danse et théâtre. Des mots, des regards, des silences nécessaires à tous, ados et adultes, pour convaincre qu’il faut que ça change !

Votre billet est ici

MJC LE TOTEM CHAMBERY 311, Fg Montmélian Savoie

6.8

EUR6.8.

Votre billet est ici