Easycombo + Sixyka Jamaican Rock + Ska Punk MJC LE TOTEM. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

MJC LE TOTEM (PLATESV-R-2022-013233 013309, 013310) PRESENTE Easycombo (Jamaican rock)Sixyka (ska punk)EasycomboConnaissez-vous le Jamaica rock ?C’est un concentré de Rocksteady, de Ska, de Reggae et de punk, composé de cinq musiciens à l’énergie débordante et communicative, que le groupe Easycombo sème un peu partout depuis 2010.C’est bel et bien lors de leurs prestations enflammées que l’union de ces cinq joyeux vivants prend tout son sens !Le combo, composé de basse, batterie, guitare, orgue, percus et chant, vient de sortir son quatrième album.Alors venez danser, chanter et vivre un grand moment de folie avec Easycombo !SixykaCréé en 2003, Sixyka est composé de 6 musiciens qui distillent un mélange explosif de ska, de punk et de rock. A coup de gros riffs efficaces et de cuivres survoltés, le chanteur chauve et néanmoins énergique balance ses textes en français, drôles et efficaces. La scène a toujours été le territoire de prédilection de cette tribu déjantée mais ils prouvent avec la sortie de leur 4ème album « East Coast » en 2022, que leur musique se vit, mais s’écoute également, le sourire aux lèvres et des fourmis dans les pieds.Concert au Bartem Sixyka Sixyka

MJC LE TOTEM CHAMBERY 311, Fg Montmélian Savoie

