Traversée Cie Infini Dehors MJC LE TOTEM, 28 novembre 2023, CHAMBERY.

Traversée Cie Infini Dehors MJC LE TOTEM. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 19:30 (2023-11-28 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

MJC LE TOTEM (PLATESV-R-2022-013233 013309, 013310) PRESENTE » TraverséeDans le cadre du Festival Migrant’Scène75 min / Dès 8 ansCie Infini DehorsThéâtre, récit initiatiqueD’après Traversée, d’Estelle Savasta (L’École des Loisirs, 2013)Depuis toujours, Nour vit avec sa mère adoptive, Youmna, dans le cocon de leur petite maison. Elles partagent la langue des signes et un secret : un jour la véritable mère de Nour lui écrira pour lui dire de la rejoindre. Dans ce pays, la vie sera meilleure, elle pourra aller à l’école, apprendre un métier et devenir femme. Quand la lettre arrive, Nour se lance dans une « traversée » à la conquête de ce nouveau monde.L’histoire de Nour nous raconte la migration d’une jeune fille, son courage, l’amour filial et le chemin pour devenir qui elle voudra. Traversée Cie Infini Dehors

MJC LE TOTEM CHAMBERY 311, Fg Montmélian Savoie

14.8

EUR14.8.

