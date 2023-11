Patrick Fiori Le Phare Catégories d’Évènement: Chambéry

Savoie Patrick Fiori Le Phare, 15 novembre 2024, CHAMBÉRY. Patrick Fiori Le Phare. Un spectacle à la date du 2024-11-15 à 20:00 (2024-03-16 au ). Tarif : 45.0 à 60.0 euros. SUD CONCERTS (L-R-21-10933) présente en accord avec LABEL LUNE : ce spectacle. En partenariat avec TF1 A travers ses projets, ses chansons, ses spectacles, qu’il fait toujours avec le cœur, Patrick Fiori a développé une relation toute particulière avec son public. Toujours entouré de son équipe, venez rejoindre sa famille de cœur le temps d’une soirée ; Patrick Fiori vous réserve un accueil tout particulier pour un moment de partage humain, bienveillant et généreux. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 31 50 32 30 Patrick Fiori Votre billet est ici Le Phare CHAMBÉRY 800, av du Grand Ariétaz Savoie 45.0

