Visites du Bocage à Chambéry – Journées Européennes du Patrimoine 2020 Fondation du Bocage, 19 septembre 2020 16:00, Chambéry. Samedi 19 septembre 2020, 16h00, 17h00 Sur place Gratuit sur réservation https://www.chambery.fr/inscription/20229/153-agenda.htm Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2020, la Fondation du Bocage vous ouvre ses portes pour découvrir l’histoire de son fondateur, Camille Costa de Beauregard. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2020, la Fondation du Bocage vous ouvre ses portes pour découvrir l’histoire de son fondateur, Camille Costa de Beauregard, qui sera peut-être déclaré Saint un jour. Tout le monde connait le Bocage, mais saviez-vous qu’il existe une chapelle derrière les murs, dans laquelle repose son fondateur Camille Costa de Beauregard ? Ou encore que les appartements ce dernier dans la fondation ont été laissés intacts ? A travers son itinéraire insolite vous découvrirez les fondamentaux de sa pédagogie, ciment de l’Institution d’aujourd’hui qui poursuit son œuvre au service des jeunes, et notamment des plus fragiles d’entre eux, à travers le Lycée agricole Costa de Beauregard et les Maisons d’Enfants à Caractère Social. Deux visites de 45 min sont organisées en partenariat avec l’association des Amis de Camille Costa de Beauregard, samedi 19 Septembre 2020 à 16h et 17h. Parking gratuit sur l’exploitation horticole pédagogique du Bocage, 340 Rue Costa de Beauregard, Chambéry. En raison de la crise sanitaire, cette visite se fera uniquement sur réservation et en petit groupe de 10 personnes maximum. Le port du masque est obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera proposé en début de visite. Fondation du Bocage 340 Rue Costa de Beauregard 73000 Chambéry Le Bocage Savoie samedi 19 septembre 2020 – 16h00 à 16h45

