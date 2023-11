Bigre ESPACE MALRAUX, 29 mai 2024, CHAMBERY.

Bigre ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2024-05-29 à 20:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle BigreThéâtre contemporainDurée : 1h25Bigrement hilarant ! Irrésistible ! Les superlatifs ne manquent pas pour cette fantaisie débridée devenue culte. Après Les gros patinent bien, retrouvez l’univers de Pierre Guillois à travers les aventures muettes gaguesques de trois voisins de palier aussi loufoques qu’attendrissants !Un grand échalas bohème écolo, un geek maniaque enrobé fan de karaoké et une pulpeuse apprentie en médecine douce occupent trois chambres de bonne contigües à l’intimité… limitée. Ils se croisent, se déchirent et s’aiment au rythme effréné de leurs gaffes et catastrophes rocambolesques pour le plus grand bonheur des spectateurs. Car si tout semble opposer ces trois anti-héros, ils sont réunis par leur capacité hors norme à tout rater, absolument tout, et ce… sans un mot ! La magie opère grâce à la mise en scène ingénieuse et à la performance scénique des comédiens. Un grand moment d’hilarité consacré par un Molière du meilleur spectacle comique en 2017.Depuis sa création en 2014, Bigre rencontre toujours le même succès, en France comme à l’international. La talentueuse capacité à provoquer des éclats de rire sans prononcer une parole s’inscrit dans la lignée de Buster Keaton, Jacques Tati ou encore Mister Bean version survitaminée. Les portes claquent, les incendies, les fuites et les tempêtes s’enchaînent. Dans cette avalanche de gags, on se surprend à être touché par ces personnages hauts en couleur et un peu ratés sur les bords. Ils nous font d’autant plus rire qu’ils nous émeuvent. Au-delà du burlesque, cette histoire nous dit aussi quelque chose de la quête d’amour et de solitude des jeunes urbains célibataires.Avec Pierre Guillois en alternance avec Bruno Fleury, Agathe L’Huillier en alternance avec Éléonore Auzou-Connes et Anne Cressent, Jonathan Pinto-Rocha en alternance avec Olivier Martin-SalvanAssistant artistique Robin CausseCostumes Axel AustDécor Laura LéonardLumières Marie-Hélène Pinon et David CarreiraCoiffures / maquillage Catherine Saint-SeverSon Roland Auffret et Loïc Le CadreEffets spéciaux Abdul Alafrez, Ludovic Perché, Judith Dubois et Guillaume JunotConstruction décor Atelier Jipanco et l’équipe technique du Quartz, Scène nationale de BrestRégie générale et lumières Cécile Robin et Fabrice GuilbertRégie générale plateau Stéphane Lemarié en alternance avec François MoutonRégie plateau Émilie Poitaux en alternance avec Marion Le RoyRégie son Loïc Le Cadre en alternance avec Clément LopezDiffusion Séverine André Liebaut et Séverine DiffusionAdministration générale Sophie PerretChargée d’administration Fanny LandemaineChargées de production Margaux du Pontavice et Louise DevinckCommunication Anne-Catherine Minssen et ACFM les ComposantesProduction Compagnie le Fils du Grand Réseau / Coproductions — Le Quartz, Scène nationale de Brest, Le Théâtre de L’Union–Limoges Centre Dramatique National du Limousin, Le Théâtre de la Croix Rousse–Lyon / Soutiens Lilas en scène–Centre d’échange et de création des arts de la scène / Remerciements — L’Équipe du Quartz–Scène nationale de Brest, Norbert Aboudarham, Claire Acquart, Laurence Breton, Armelle Ferron, Jean-Matthieu Fourt, Madame Martin, Christophe Noël, Mickaël Phelippeau, le Théâtre du Rond-Point, Le Théâtre de la Pépinière, LyonStores / La Compagnie Le Fils du Grand Réseau est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne Bigre Bigre

ESPACE MALRAUX CHAMBERY 67, Place F. Mitterrand Savoie

