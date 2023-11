LE CONTE DES CONTES OMAR PORRAS ESPACE MALRAUX, 6 mars 2024, CHAMBERY.

LE CONTE DES CONTES OMAR PORRAS ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2024-03-06 à 20:00. Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Malraux Scène Nationale (1-1070745 / 1-1070746 / 2-1070747/ 3-1070748) présente ce spectacle Quel plaisir de retrouver Omar Porras ! Après nous avoir enchantés avec Les Fourberies de Scapin, la troupe revient les valises remplies de perruques et postiches, pour mieux nous servir son Conte des Contes. Cette fois-ci, le Teatro Malandro plonge dans le recueil du 17e siècle de l’Italien Giambattista Basile et fait revivre des histoires paysannes héritées de plusieurs siècles de tradition orale. Interprétés par sept comédiens-musiciens, contes et légendes se succèdent dans une fresque malicieuse et jubilatoire. Un savant mélange de burlesque et de fantaisie qui pourrait vous donner une envie furieuse de danser ! N° de téléphone PMR : 04 79 85 55 43 Le Conte des Contes – Omar Porras

ESPACE MALRAUX CHAMBERY 67, Place F. Mitterrand Savoie

27.5

EUR27.5.

