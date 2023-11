Martin Fourcade – Hors Piste ESPACE MALRAUX, 7 février 2024, CHAMBERY.

Martin Fourcade – Hors Piste ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2024-02-07 à 20:00 (2024-02-06 au ). Tarif : 36.3 à 42.9 euros.

Malraux scène nationale (1-1070745 / 1-1070746 / 2-1070747 / 3-1070748) présente ce spectacle Encore une fois, le champion du biathlon français Martin Fourcade est là où nul ne l’attend : sur scène. Dans ce numéro hors-piste assumé, le sportif le plus titré aux Jeux olympiques se livre avec émotion et sincérité. S’il a rangé ses skis de compétition, il continue à tracer un sillon singulier dans ce seul en scène, où il revient sur son immense carrière et se confie sur les coulisses des compétitions. Pour tous les passionnés de sport et de nature, cette rencontre promet un moment intime et intense avec ce champion hors du commun. N°Téléphone PMR: 04 79 85 55 43 Martin Fourcade Martin Fourcade

Votre billet est ici

ESPACE MALRAUX CHAMBERY 67, Place F. Mitterrand Savoie

36.3

EUR36.3.

