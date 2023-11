Stomp – Tournée ESPACE MALRAUX, 24 novembre 2023, CHAMBERY.

Bienvenue au cœur d’un véritable big bang créatif : claquements de doigts, bruits de casseroles, collisions de charriots : Stomp casse les codes. Dans un rythme endiablé, la troupe surprend par son génie créatif, au cours d’un spectacle culte.Véritable phénomène mondial, STOMP a été vu par plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde. La sensationnelle troupe de percussionnistes britannique propose un cocktail irrésistible de percussions, de danse, de théâtre et de comédie avec une bande-son enivrante inspirée par l’agitation du quotidien. A la fois musiciens, danseurs et acrobates, ces huit artistes transforment n’importe quel objet en machine à rythmes : des balais, des couvercles de poubelles, des Zippo et même un évier pour faire résonner des rythmes euphoriques séduisant un public de tous âges dans le monde entier. Stomp

ESPACE MALRAUX CHAMBERY 67, Place F. Mitterrand Savoie

