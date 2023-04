Le Lac des Cygnes – Ballet Preljocaj ESPACE MALRAUX CHAMBERY Catégories d’Évènement: Chambéry

Le Lac des Cygnes – Ballet Preljocaj ESPACE MALRAUX, 26 avril 2023, CHAMBERY. Le Lac des Cygnes – Ballet Preljocaj ESPACE MALRAUX. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 20:00 (2023-04-26 au ). Tarif : 42.5 à 49.0 euros. Malraux Scène Nationale 1-1070745/46&2-47&3-48 présente : ce spectacle. Quand le chorégraphe Angelin Preljocaj revisite le célèbre ballet avec sa troupe de 26 danseurs virtuoses, cela donne une explosion de danse alternant solos et mouvements de choeur, une fable romantique qui fait résonner les thématiques écologiques d’aujourd’hui, une vision sombre et électrique d’une oeuvre mythique, portée par la musique de Tchaïkovski et quelques accents contemporains. Une parfaite alchimie du ballet classique et de la danse contemporaine. Spectaculaire et grandiose.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.79.85.55.43. Angelin Preljocaj, Ballet Preljocaj, Le Lac des Cygnes Angelin Preljocaj, Ballet Preljocaj, Le Lac des Cygnes Votre billet est ici ESPACE MALRAUX CHAMBERY 67, Place F. Mitterrand Savoie 42.5

