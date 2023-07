Pêche à l’écrevisse Chamberet, 5 juillet 2023, Chamberet.

Chamberet,Corrèze

Inscription obligatoire, rendez-vous à 13h30 devant la mairie de Chamberet, puis départ pour la pêche aux écrevisses!

A partir de 6 ans. A la fin de la pêche les écrevisses sont cuites sur place et distribuées aux enfants, puis un petit goûter est proposé.

Le prix comprend : le permis de pêche, le prêt de balance et perche..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 17:00:00. .

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Registration required, meet at 1.30pm in front of Chamberet town hall, then off for crayfish fishing!

Ages 6 and up. At the end of the fishing trip, the crayfish are cooked on the spot and distributed to the children, followed by a snack.

Price includes: fishing permit, loan of scales and perch.

Inscripción obligatoria, encuentro a las 13.30 h delante del ayuntamiento de Chamberet y ¡a pescar cangrejos de río!

Para niños a partir de 6 años. Al final de la pesca, los cangrejos de río se cocinan in situ y se reparten entre los niños, seguidos de un tentempié.

El precio incluye: licencia de pesca, préstamo de balanzas y percas.

Anmeldung erforderlich, Treffpunkt um 13:30 Uhr vor dem Rathaus von Chamberet, dann geht es los zum Krebsfischen!

Ab 6 Jahren. Am Ende des Angelns werden die Krebse vor Ort gekocht und an die Kinder verteilt, danach gibt es einen kleinen Snack.

Im Preis inbegriffen: Angelschein, Leihwaage und Barsch.

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze