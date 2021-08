Chambellay Chambellay Chambellay, Maine-et-Loire CHAMB’ELLE FÊTE Chambellay Chambellay Catégories d’évènement: Chambellay

Maine-et-Loire

CHAMB'ELLE FÊTE 2021-09-19

Chambellay Maine-et-Loire Chambellay Maine-et-Loire Au programme de cette journée d’animations :

– vide grenier toute la journée

– Randonnée pédestre le matin

– Course de caisse à savon à 11h

Chamb'elle fête, le 19 septembre 2021 à Chambellay +33 6 19 32 65 65

