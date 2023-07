Découverte de la production de pâtes, farines et huiles Chambareille Saint-Yrieix-la-Perche, 16 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

«All inclusive», tout est fait sur place, de la production à la transformation..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 . .

Chambareille

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« All inclusive, everything is done on site, from production to processing.

« Todo incluido, todo se hace in situ, desde la producción hasta la transformación.

« All inclusive », alles wird vor Ort gemacht, von der Produktion bis zur Verarbeitung.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Pays de Saint-Yrieix