Plantu s’expose au Chamarré – Vernissage Chamarré Libourne, 26 octobre 2023, Libourne.

Plantu s’expose au Chamarré – Vernissage Jeudi 26 octobre, 17h30 Chamarré

Parrainé par l’association Passage (association Croix Marine), c’est un lieu d’accueil, de rencontre et d’écoute dédié aux personnes psychologiquement fragiles. Mais c’est aussi un lieu ouvert sur l’extérieur. Ainsi, l’association Passage et l’équipe de la structure y organisent cinq à six fois par an des expositions.

Du 5 octobre 2023 au 31 janvier 2024 les murs accueilleront des œuvres de Plantu, en partenariat avec les Grandes Heures de Saint-Emilion, propriétaire de l’exposition, l’affichage changera le 1er Jeudi de chaque mois pour permettre d’accéder à différentes œuvres chaque mois.

L’entrée y est libre aux horaires d’ouverture, cependant, pour permettre un accès au public auquel ces horaires ne conviendraient pas (écoles par exemple), il sera possible sur réservation d’avoir un accès privatisé à l’exposition en convenant d’un rdv au numéro suivant : 05.57.51.24.40.

Chamarré 28 rue Michel Montaigne Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T17:30:00+02:00 – 2023-10-26T18:30:00+02:00

2023-10-26T17:30:00+02:00 – 2023-10-26T18:30:00+02:00