La Rando des faios Salle Des fêtes, 20 août 2023, Chamaret.

Randovtt 28et 45 km

Marche 10 et 15km

Dans les bois du rouvergue

Ravito sur les circuits café offert aux Depart douche plus saucisses à l arrivé

Possibilité de camper sur le stade.

Salle Des fêtes

Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Hiking 28 and 45 km

Walk 10 and 15km

In the woods of the rouvergue

Ravito on the circuits coffee offered to the Departure shower more sausages to the arrival

Possibility of camping on the stadium

Senderismo 28 y 45 km

Senderismo 10 y 15 km

En los bosques de la Rouvergue

Ravito sobre los circuitos café ofrecido a la Ducha de salida más salchichas a la llegada

Posibilidad de acampar en el estadio

Randovtt 28und 45 km

Wanderung 10 und 15 km

In den Wäldern des Rouvergue

Ravito auf den Strecken: Kaffee für die Abreisenden, Dusche und Würstchen bei der Ankunft

Möglichkeit, auf dem Stadion zu zelten

