Journées européennes du patrimoine Chamalières Animation Chamalières-sur-Loire, 16 septembre 2023, Chamalières-sur-Loire.

Chamalières-sur-Loire,Haute-Loire

Au programme :

– Présentation du cartulaire suivie d’une conférence de Martin de Framond, ancien directeur des Archives départementales de la Haute-Loire.

– Présentation de l’application de visite guidée virtuelle du prieuré..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Chamalières Animation Eglise Saint-Gilles et salle polyvalente

Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Program:

– Presentation of the cartulary, followed by a talk by Martin de Framond, former director of the Haute-Loire departmental archives.

– Presentation of the priory’s virtual guided tour application.

En el programa:

– Presentación del cartulario, seguida de una conferencia de Martin de Framond, antiguo director de los archivos departamentales del Alto Loira.

– Presentación de la visita guiada virtual del priorato.

Auf dem Programm stehen:

– Präsentation des Kartulars, gefolgt von einem Vortrag von Martin de Framond, ehemaliger Direktor des Archives départementales de la Haute-Loire.

– Vorstellung der Anwendung für virtuelle Führungen durch das Priorat.

