CONCERT TROMPETTE ET ORGUE, 14 mai 2023, Chamagne. Concert trompette et orgue avec Clément Foissel et Jérémy Marchal. Eglise S. Denis de Chamagne. Dimanche 14 mai 2023 à 15h. Entrée libre.. Tout public

Trumpet and organ concert with Clément Foissel and Jérémy Marchal. Church of S. Denis de Chamagne church. Sunday, May 14, 2023 at 3pm. Free entrance. Concierto de trompeta y órgano con Clément Foissel y Jérémy Marchal. Iglesia de S. Denis de Chamagne. Domingo 14 de mayo de 2023 a las 15.00 h. Entrada gratuita. Trompeten- und Orgelkonzert mit Clément Foissel und Jérémy Marchal. Kirche S. Denis de Chamagne. Sonntag, 14. Mai 2023 um 15 Uhr. Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-04-11 par OT EPINAL ET SA REGION

