2023-04-19 10:00:00 – 2023-04-19 19:00:00

Haute-Vienne Châlus Châlus . Rendez-vous au château de Châlus-Chabrol de 10h à 19h. Tout public. Tarif : 6 euros, gratuit pour les -12 ans. Sur réservation. Informations et réservation : Château Châlus Chabrol au 05 55 02 12 23 ou au 07 85 81 90 77 ou par mail à chaluschabrol@gmail.com. Dans le cadre de « Châteaux en fête » : Journée cerf-volant pour les enfants et adultes, des activités de création de cerf-volant sont organisées tant pour les enfants que pour les adultes, pour créer une ambiance chaleureuse avec une activité plutôt originale. Le ciel de Châlus prendra des nouvelles couleurs ! Châlus Châlus

