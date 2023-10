Thé dansant Châlus, 26 novembre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Au profit du Téléthon.

Présence de l’orchestre de Thierry Coudret.

Café et chocolat, gâteaux offerts.

Organisé par les amis du vélo de Châlus, Châlus danse et la municipalité..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In aid of the Telethon.

Thierry Coudret’s orchestra.

Coffee and chocolate, cakes available.

Organized by les amis du vélo de Châlus, Châlus danse and the municipality.

A beneficio del Teletón.

Actuará la orquesta de Thierry Coudret.

Café, chocolate y pasteles.

Organizado por les amis du vélo de Châlus, Châlus danse y el ayuntamiento.

Zu Gunsten des Telethon.

Auftritt des Orchesters von Thierry Coudret.

Kaffee und Schokolade, Kuchen werden angeboten.

Organisiert von den Fahrradfreunden von Châlus, Châlus danse und der Gemeinde.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus