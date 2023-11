Journée des pépiniéristes Châlus, 18 novembre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Exposition et vente d’arbres, plantes, châtaignes, cidre, pains, artisanat.

Repas du midi :

– samedi 18 : bœuf bourguignon, pomme vapeur, fromage, crêpe, café.

– dimanche 19 : choucroute de la mer, fromage, crêpe, café.

Animation de bandas le dimanche.

Buvette, crêpe et tombola sur place..

2023-11-18 fin : 2023-11-19

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and sale of trees, plants, chestnuts, cider, breads, crafts.

Lunch:

– saturday 18: beef bourguignon, steamed apple, cheese, crêpe, coffee.

– sunday 19: seafood sauerkraut, cheese, crêpe, coffee.

Bandas entertainment on Sunday.

Refreshment bar, crêpe and tombola on site.

Exposición y venta de árboles, plantas, castañas, sidra, pan y artesanía.

Comida:

– sábado 18: bourguignon de ternera, manzana al vapor, queso, crêpe, café.

– domingo 19: chucrut de marisco, queso, crêpe, café.

Bandas en directo el domingo.

Refrescos, crepes y tómbola in situ.

Ausstellung und Verkauf von Bäumen, Pflanzen, Kastanien, Cidre, Brot, Kunsthandwerk.

Mittagsmahlzeiten:

– samstag, 18.: B?uf bourguignon, Salzkartoffeln, Käse, Crêpe, Kaffee.

– sonntag, 19.: Meeressauerkraut, Käse, Crêpe, Kaffee.

Unterhaltung durch Bandas am Sonntag.

Getränke, Crêpe und Tombola vor Ort.

