Soirée musicale et paëlla royale Châlus, 14 octobre 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

L’Association Vie Lageyrat vous propose une soirée repas-concert. Paëlla royale concoctée par Paco Paëlla (24 – Montignac) et animation assurée par l’orchestre Alexis Musette. Au menu : apéritif, potage, Paëlla Royale, salade, fromage, dessert, café. 25€ par personne / 20€ pour les adhérents payable.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 23:00:00. EUR.

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Association Vie Lageyrat invites you to an evening of dinner and concert. Paëlla Royale concocted by Paco Paëlla (24 – Montignac) and entertainment provided by the Alexis Musette band. Menu: aperitif, soup, Paëlla Royale, salad, cheese, dessert, coffee. 25? per person / 20? for paying members

La Asociación Vie Lageyrat le invita a una velada con cena y concierto. Paëlla Royale elaborada por Paco Paëlla (24 – Montignac) y amenizada por el grupo Alexis Musette. Menú: aperitivo, sopa, Paëlla Royale, ensalada, queso, postre, café. 25? por persona / 20? para los socios de pago

Die Association Vie Lageyrat bietet Ihnen einen Abend mit Konzert und Essen an. Paëlla Royale, zubereitet von Paco Paëlla (24 – Montignac), und Unterhaltung durch das Orchester Alexis Musette. Menü: Aperitif, Suppe, Paëlla Royale, Salat, Käse, Dessert, Kaffee. 25? pro Person / 20? für zahlende Mitglieder

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus