Visite guidée de Châlus et Histoire des deux châteaux + dégustation Châlus, 25 juillet 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Du château de Châlus-Chabrol en passant par la tour de Châlus-Maulmont jusque dans les charmantes ruelles du bourg, ne manquez pas cette visite riche en anecdotes ! Une dégustation de produits locaux viendra clore cette visite. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 11:30:00. EUR.

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From the Châlus-Chabrol castle, via the Châlus-Maulmont tower, to the charming little streets of the village, don’t miss this anecdote-filled tour! The tour ends with a tasting of local products. Reservations required at the Tourist Office.

Desde el castillo de Châlus-Chabrol, pasando por la torre de Châlus-Maulmont, hasta las encantadoras callejuelas del pueblo, ¡no se pierda este recorrido repleto de anécdotas! La visita termina con una degustación de productos locales. Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

Vom Schloss Châlus-Chabrol über den Turm von Châlus-Maulmont bis hin zu den charmanten Gassen des Städtchens – lassen Sie sich diesen anekdotenreichen Rundgang nicht entgehen! Eine Verkostung lokaler Produkte rundet den Besuch ab. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus