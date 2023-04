Journée cerf-volant, 26 avril 2023, Châlus.

Dans le cadre de « Châteaux en fête » : Journée cerf-volant pour les enfants et adultes, des activités de création de cerf-volant sont organisées tant pour les enfants que pour les adultes, pour créer une ambiance chaleureuse avec une activité plutôt originale. Le ciel de Châlus prendra des nouvelles couleurs !.

Mercredi 2023-04-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-26 19:00:00. .

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of « Châteaux en fête » : Kite day for children and adults, kite creation activities are organized for both children and adults, to create a warm atmosphere with a rather original activity. The sky of Châlus will take on new colors!

En el marco de « Châteaux en fête »: Día de las cometas para niños y adultos, se organizan actividades de fabricación de cometas para niños y adultos, con el fin de crear un ambiente cálido con una actividad bastante original. ¡El cielo de Châlus tomará nuevos colores!

Im Rahmen von « Châteaux en fête »: Drachen-Tag für Kinder und Erwachsene werden sowohl für Kinder als auch für Erwachsene Aktivitäten zur Herstellung von Drachen organisiert, um mit einer eher originellen Aktivität eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Der Himmel über Châlus wird in neuen Farben erstrahlen!

Mise à jour le 2023-02-06 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus