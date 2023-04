Saint George’s day, 23 avril 2023, Châlus.

Dans le cadre de « Châteaux en fête » : La Saint George day’s est le jour des anglais (anglais comme Richard Cœur de Lion) , ou la tradition revendique à ce que l’on porte une rose et qu’on arbore des décorations avec le drapeau et la croix de Saint George ou encore que l’on chante un hymne. Le château garantit la célébration de cette fête, tout public confondu est le bienvenu. Le château accompagnera tous ces événements avec une buvette bien sûre et un accueil très chaleureux..

Dimanche 2023-04-23 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-23 19:00:00. .

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of « Châteaux en fête »: Saint George’s day is the day of the English (English as in Richard the Lionheart), where tradition demands that one wears a rose and decorations with the flag and the cross of Saint George or that one sings a hymn. The castle guarantees the celebration of this festival, and all kinds of people are welcome. The castle will accompany all these events with a refreshment bar and a warm welcome.

En el marco de « Châteaux en fête »: el día de San Jorge es el día de los ingleses (ingleses como Ricardo Corazón de León), en el que la tradición exige llevar una rosa y adornos con la bandera y la cruz de San Jorge o cantar un himno. El castillo garantiza la celebración de esta fiesta, a la que todo el mundo es bienvenido. El castillo acompañará todos estos actos con un bar de refrescos y una cálida acogida.

Im Rahmen von « Schlösser feiern »: Der St. George’s Day ist der Tag der Engländer (Engländer wie Richard Löwenherz), an dem traditionell eine Rose getragen wird und Dekorationen mit der Flagge und dem Kreuz des Heiligen Georg aufgehängt werden oder eine Hymne gesungen wird. Das Schloss garantiert die Feier dieses Festes, zu dem alle Menschen willkommen sind. Das Schloss wird all diese Veranstaltungen mit einem Imbiss und einem herzlichen Empfang begleiten.

Mise à jour le 2023-02-06 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus