Le jour de la terre, 22 avril 2023, Châlus.

Dans le cadre de « Châteaux en fête » : Cet événement permettra de montrer le lien entre notre patrimoine et l’environnement en mettant en place plusieurs activités constructives et adaptées à tout âge. Le château fera en sorte de donner des conseils mais également des idées d’actions pour la protection de l’environnement, et vise surtout à sensibiliser les enfants prioritairement. Des locaux seront invités afin qu’ils puissent intervenir et exprimer leur point de vue, démarches. On estime qu’un exemple de protection de l’environnement peut bien se faire avec la vie au Moyen Âge et à l’époque de notre et des autres châteaux..

Samedi 2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-22 19:00:00. .

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of « Châteaux en fête »: This event will show the link between our heritage and the environment by setting up several constructive activities adapted to all ages. The castle will give advice but also ideas of actions for the protection of the environment, and aims especially to sensitize the children in priority. Local people will be invited to participate and express their views. We believe that an example of environmental protection can be done well with the life in the Middle Ages and in the time of our and other castles.

En el marco de « Châteaux en fête »: Este evento mostrará el vínculo entre nuestro patrimonio y el medio ambiente poniendo en marcha varias actividades constructivas aptas para todas las edades. El castillo proporcionará consejos e ideas para la protección del medio ambiente, con el objetivo principal de sensibilizar a los niños. Se invitará a la población local a participar y expresar sus opiniones. Se cree que un ejemplo de protección del medio ambiente puede hacerse bien con la vida en la Edad Media y en la época de nuestro y otros castillos.

Im Rahmen von « Châteaux en fête »: Diese Veranstaltung zeigt die Verbindung zwischen unserem Kulturerbe und der Umwelt auf, indem sie mehrere konstruktive und altersgerechte Aktivitäten organisiert. Das Schloss wird Ratschläge und Ideen für Umweltschutzmaßnahmen geben und vor allem Kinder für das Thema sensibilisieren. Einheimische werden eingeladen, damit sie sich einbringen und ihre Ansichten und Schritte darlegen können. Ein Beispiel für Umweltschutz kann das Leben im Mittelalter und in der Zeit unserer und anderer Burgen sein.

Mise à jour le 2023-02-06 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus